Николишин считает, что россияне сыграли грязно против шведов на МЧМ-21

https://static.news.ru/photo/268f0f7a-4b51-11eb-8422-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andy Devlin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чемпион мира Андрей Николишин отреагировал на слова шведских хоккеистов после поражения сборной России со счётом 3:4 в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею. Лидер шведов Александер Хольц заявил, что «русские играют грязно».

Хорошая игра, весёлая. Шведы имеют полное право высказываться, что мы играем грязно. Было несколько моментов, когда ударили исподтишка, были игровые эпизоды, которые не красят наших ребят. Но это хоккей, это игра, всякое может произойти, — сказал Николишин корреспонденту NEWS.ru

По его словам, в плей-офф не проходят слабые команды.

Понятно, что с канадцами и финнами может быть сложнее из-за их класса, но те же словаки или немцы — далеко не подарок, — заключил он.

Сборная России на текущем турнире одержала третью победу и вышла на первое место в группе В, набрав восемь очков. Все свои матчи группового этапа наша команда уже провела, и её итоговое место будет зависеть от того, как сыграют между собой сборные Швеции и США. Если американцы обыграют шведов в овертайме, то россияне займут первое место. В случае завершения матча Швеция — США в основное время или в случае победы шведов в дополнительное время российская команда будет на итоговой второй строчке.

Ранее NEWS.ru писал, что заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин назвал четыре удаления молодёжки против шведов «ужасом». Однако в целом игрой и настроем остался доволен.