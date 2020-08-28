Ничушкин из «Колорадо» сделал дубль в проигранном «Далласу» матче

«Даллас Старз» выиграл при пустых трибунах в Эдмонтоне четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) у «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:4.
В составе победителей результативной игрой отметились два россиянина. На счёту Дениса Гурьянова пятая, победная шайба, а Александр Радулов ассистировал Джейми Бенну, когда тот забрасывал третью шайбу «Далласа».
Дубль у «Колорадо» оформил российский нападающий Валерий Ничушкин. Для него это стали первые очки в плей-офф.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Альянс хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance) передал НХЛ список просьб, чтобы поддержать протест против насилия со стороны полицейских по отношению к афроамериканцам. Организация попросила лигу выделить $100 млн на ближайшие 10 лет для финансирования антирасистских инициатив. Также предлагается во время матчей Кубка Стэнли цвет синей линии временно изменить на чёрный.