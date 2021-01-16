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НХЛ показала лучшую шайбу Овечкина «всех времён»

00:16, 17 января 2021
Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Curtis Comeau/Icon Sportswire/imago-images.de/Global Look Press

Национальная хоккейная лига напомнила о шайбе, заброшенной российским форвардом «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году.

Видео, на котором Овечкин в падении поражает ворота Брайана Буше, НХЛ разместила в Instagram.

В этот день в 2006 году Александр Овечкин поразил этой шайбой весь мир, — подписали момент в Лиге.

Один из пользователей соцсети в комментариях назвал гол лучшим за все времена.

Цвета «Вашингтона» Овечкин защищает с 2005 года. В 2018 году «Кэпиталс» с россиянином в составе впервые завоевал Кубок Стэнли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что голевые передачи Александра Овечкина помогли клубу «Вашингтон» выиграть стартовый матч регулярного чемпионата НХЛ у «Баффало» со счётом 6:4. Россиянин результативно поучаствовал в двух первых шайбах, заброшенных столичным клубом.

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