НХЛ отреагировала на скандал вокруг форварда «Вашингтона»

Национальная хоккейная лига опубликовала заявление на своём официальном сайте по ситуации с комментариями нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Брендана Лайпсика.
Ранее в интернете появились скриншоты переписки 25-летнего хоккеиста с игроком «Флориды Пантерз» Джеком Родевальдом, где он критически отзывается о внешности различных женщин. Кроме того, канадский форвард также высказался об одноклубниках нападающих Гарнете Хэтэуэе и Нике Дауде, назвав их «неудачниками». Он также прошёлся по нападающему «Ванкувер Кэнакс» Джейку Виртанену и команде в целом, назвав их «худшими в мире».
В нашей лиге нет места подобным заявлениям, отношениям и поведению. Мы обсудим это непростительное поведение с клубами и игроками, угодившими в эту ситуацию, — сказано в заявлении лиги.
В сообщении также отмечено, что НХЛ «осуждает женоненавистнические и предосудительные высказывания».
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