НХЛ отреагировала на скандал вокруг форварда «Вашингтона»

https://static.news.ru/photo/50ba51ee-9038-11ea-ae97-fa163e074e61_660.jpg Брендан Лайпсик Фото: Andrew Bershaw/Icon Sportswire/Global Look Press

Национальная хоккейная лига опубликовала заявление на своём официальном сайте по ситуации с комментариями нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Брендана Лайпсика.

Ранее в интернете появились скриншоты переписки 25-летнего хоккеиста с игроком «Флориды Пантерз» Джеком Родевальдом, где он критически отзывается о внешности различных женщин. Кроме того, канадский форвард также высказался об одноклубниках нападающих Гарнете Хэтэуэе и Нике Дауде, назвав их «неудачниками». Он также прошёлся по нападающему «Ванкувер Кэнакс» Джейку Виртанену и команде в целом, назвав их «худшими в мире».

В нашей лиге нет места подобным заявлениям, отношениям и поведению. Мы обсудим это непростительное поведение с клубами и игроками, угодившими в эту ситуацию, — сказано в заявлении лиги.

В сообщении также отмечено, что НХЛ «осуждает женоненавистнические и предосудительные высказывания».

Ранее NEWS.ru писал, что приватный урок хоккея с Овечкиным оценили в $38 тысяч.