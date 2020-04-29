НХЛ может начать новый сезон в декабре

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обсуждает варианты дат для начала следующего сезона соревнований.
Вариант отсрочки начала следующего сезона до декабря действительно обсуждался НХЛ с клубами. НХЛ всё ещё надеется провести полноценный регулярный сезон с 82 играми, даже если он начнётся в декабре, — написал The Athletic.
Текущий сезон регулярного чемпионата НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц считает, что противостояние российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина и канадского форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби положительно повлияло на Национальную хоккейную лигу (НХЛ).
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