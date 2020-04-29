НХЛ может начать новый сезон в декабре

Фото: Larry MacDougal via www.imago-im/Global Look Press

Президент клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго» Джон Макдоно был уволен со своего поста, сообщает пресс-служба команды.

Каким бы трудным это решение ни было, мы считаем, что оно правильное и благоприятно повлияет на будущее клуба. Для успешной работы нужен новый подход, — сказал владелец клуба Рокки Виртц....