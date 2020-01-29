Фото: John McCreary/Icon Sportswire/imago-images.de/Global Look Press

Национальная хоккейная лига (НХЛ) продолжает рассматривать варианты проведения некоторых матчей на территории России. В следующем сезоне это вряд ли произойдёт, а в сезоне-2021/22 такое возможно.

Об этом журналист Эллиот Фридман сообщил в своём Twitter.

По его данным, провести поединок регулярного чемпионата в России могут «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее NEWS.ru сообщал, что американское издание The Athletic провело анонимный опрос среди игроков НХЛ, спросив у них, с кем из хоккеистов лиги они хотели бы выпить пива. По результатам опроса на первом месте оказался российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (14%).

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