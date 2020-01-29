https://static.news.ru/photo/de92f2c2-4214-11ea-8e41-fa163e074e61_660.jpg Фото: John McCreary/Icon Sportswire/imago-images.de/Global Look Press

Национальная хоккейная лига (НХЛ) продолжает рассматривать варианты проведения некоторых матчей на территории России. В следующем сезоне это вряд ли произойдёт, а в сезоне-2021/22 такое возможно.

Об этом журналист Эллиот Фридман сообщил в своём Twitter.

По его данным, провести поединок регулярного чемпионата в России могут «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз».

Looking into reports the NHL was considering games in Russia in 2020-21. No comment from the league, but word is it wonât happen next season â although they will continue to explore possibility for 2021-22. Potential teams: STL/WASH. Hope it happens: would be great showcase — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) January 28, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что американское издание The Athletic провело анонимный опрос среди игроков НХЛ, спросив у них, с кем из хоккеистов лиги они хотели бы выпить пива. По результатам опроса на первом месте оказался российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (14%).