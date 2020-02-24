https://static.news.ru/photo/5da9f1ba-5704-11ea-a3a4-fa163e074e61_660.jpg Матч «Нефтехимик» - «Амур» Фото: h.c.neftekhimik/vk.com

За три дня до окончания регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) случилась развязка в борьбе между тремя клубами за последнюю путёвку в плей-офф в Восточной конференции.

Хабаровский «Амур» и нижнекамский «Нефтехимик» проводили на Дальнем Востоке второй очный поединок за два дня. Накануне гости одержали разгромную победу (8:0), теперь же сумели выиграть в овертайме — 3:2ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0).

В основное время у нижнекамцев отличились Зак Митчелл (7-я минута) и Евгений Рясенский (57-я), у хозяев — Михал Йордан (48-я) и Кирилл Рассказов (51-я).

На 33-й секунде овертайма в ворота «Амура» был назначен штрафной бросок, который реализовал Мэтт Уайт.

Таким образом, «Нефтехимик» (62 очка, 61 игра) за один матч до окончания регулярного чемпионата стал недосягаемым — по дополнительным показателям — для «Амура» (60 очков, 61 игра) и поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции, обойдя китайский «Куньлунь Ред Стар» на два очка.

У клуба из Пекина оставался последний шанс в заключительной игре «регулярки» вновь сравняться с «Нефтехимиком» и опередить его по дополнительным критериям. Для этого необходимо было в Новосибирске (именно там «Красной Звезде» пришлось проводить эту встречу из-за эпидемии коронавируса в Китае) обыграть рижское «Динамо». Однако «Куньлунь» не смог справиться с этой задачей, уступив со счётом 1:2 (0:0, 0:2, 1:0).

В составе гостей точными бросками отметились Картер Эштон (29-я минута) и Лаурис Дарзиньш (31-я), автором единственной шайбы у номинальных хозяев стал Деванте Смит-Пелли (53-я).

«Куньлунь» (60 очков, 62 игры) завершил регулярный сезон, потеряв место в кубковой восьмёрке. Более того, с девятого места его может сместить «Амур», если наберёт хотя бы одно очко в своей заключительной встрече сезона.

А «Нефтехимик» в первом раунде плей-офф ждёт дерби Татарстана с победителем Восточной конференции казанским «Ак Барсом».

В ещё одном поединке игрового дня «Адмирал» на своей площадке во Владивостоке проиграл казахстанскому «Барысу» — 1:3 (0:3, 1:0, 0:0).

Гости из Нур-Султана фактически обеспечили себе победу к седьмой минуте матча, забив трижды усилиями Валерия Орехова (5-я минута), Павла Акользина (7-я) и Егора Петухова (7-я, спустя 36 секунд после второй шайбы).

Дальневосточники сумели ответить лишь одной заброшенной шайбой за авторством Константина Глазачева (37-я минута), набравшего 300-е очко в КХЛ по системе «гол плюс пас».

«Барыс» (84 очка, 61 игра) впервые в нынешнем чемпионате обыграл «Адмирал» после трёх поражений в очных поединках и поднялся на второе место на «Востоке», опередив на одно очко омский «Авангард».

«Адмирал» уже потерял все шансы на выход в плей-офф и выше предпоследнего, 11-го места в таблице «Востока» точно не поднимется.

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