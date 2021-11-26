«Не видел в нём отрицательных качеств»: почему умер 16-летний хоккеист

В российском хоккее произошла трагедия. После полученной в матче Открытого первенства Москвы травмы умер защитник молодёжной команды столичного «Динамо» Валентин Родионов. Игроку было всего 16 лет. Рассказываем подробнее о произошедшем и вспоминаем другие подобные трагические случаи.

Роковой матч

Трагический инцидент произошёл 21 ноября в матче динамовцев против сверстников из ЦСКА. Встречались команды игроков 2005 года рождения. В одном из эпизодов встречи Родионов получил удар о борт, но смог самостоятельно добраться до скамейки запасных. Уже там юному игроку стало плохо, он потерял сознание.

Клубные врачи оказали защитнику первую помощь, после чего спортсмена на скорой увезли в детскую Морозовскую больницу. У Родионова диагностировали черепно-мозговую травму, ему экстренно провели операцию, после чего ввели в состояние медикаментозной комы.

Всё это сообщили в «Динамо» спустя два дня после случившегося. Была надежда, что всё обойдётся и парень если и не вернётся в хоккей, то уж точно выживет. Однако 27 ноября Родионов умер в реанимации. Что конкретно стало причиной смерти — не уточнялось.

В память о защитнике 28 ноября все матчи профессиональных российских хоккейных лиг, как мужских, так и женских, начнутся с минуты молчания.

vk.com/dynamo_ru

Навечно перспективный

Хоккейный путь Родионова начался в Подмосковье в школе воскресенского «Химика». Как раз оттуда перспективный защитник перебрался в «Динамо». К 16 годам защитник обладал отличными антропометрическими данными (рост 183 сантиметра, вес 83 килограмма) а также выделялся на фоне сверстников по уровню игры. Именно поэтому в нынешнем сезоне его привлекли к играм за «Динамо» в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ). Специалисты отмечали его быстрый прогресс. У игрока были все шансы в течение ближайших пары лет дорасти до основной команды москвичей.

Родионов успел провести десять матчей в регулярном чемпионате МХЛ, в которых отметился одной голевой передачей. Показатель защитника составил очень приличные «+4». Успехи хоккеиста заметили в юниорской сборной России, составленной из игроков не старше 17 лет. В конце октября он был вызван в национальную команду, за которую успел провести пять матчей.

Главный тренер российской юниорской сборной Игорь Ефимов в разговоре со «Спорт-Экспрессом» отметил потенциал парня, а также заявил, что Родионов был одним из ключевых игроков команды и обладал отличными человеческими качествами. Он добавил, что после вызова в сборную защитник прошёл углублённое медицинское обследование, которое не выявило у хоккеиста никаких проблем со здоровьем.

Главный тренер МХК «Динамо» Ярослав Люзенков с трудом нашёл слова, чтобы прокомментировать случившееся. Для него, как и для всего хоккейного мира, произошедшее стало шоком.

Парень был молодой и очень отзывчивый. Что случилось? Он выполнял свою работу... Не могу сейчас говорить об этом. Я же никогда в нём не видел никаких отрицательных качеств. Светлый и прекрасный парень, — рассказал Люзенков «Спорт-Экспрессу».

Опасный лёд

Хоккеисты вроде бы с ног до головы экипированы защитой, однако трагические случаи в России происходят с пугающей частотой. В марте этого года в больнице умер другой игрок МХЛ — Тимур Файзутдинов из петербургского «Динамо». Он оказался в реанимации после того, как шайба попала ему в шею. Игроку было 19 лет.

Тимур Файзутдинов Тимур Файзутдинов/vk.com

Пять лет назад похожая история произошла с 16-летним Александром Ореховым — капитаном юниорской команды новокузнецкого «Металлурга». Он также потерял сознание после попадания шайбы в незащищённую часть шеи. За его жизнь врачи боролись больше двух недель, но перспективный хоккеист скончался.

Третий похожий трагический инцидент случился в 2012 году с 16-летним хоккеистом команды «Олимпия» из Кирово-Чепецка Максимом Копосовым. Он потерял сознание после попадания шайбы в голову. Игрок на шесть дней впал в кому, из которой так и не смог выйти.

Справедливости ради, трагедии происходят не только в российском хоккее, а умирают на площадке игроки абсолютно разных возрастов и по разным причинам. К сожалению, это неотъемлемая часть профессионального спорта.