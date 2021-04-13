Назначен новый главный тренер хоккейного клуба «Адмирал»

https://static.news.ru/photo/576a831c-9cdd-11eb-bf80-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: hcadmiral.ru

На пост главного тренера владивостокского хоккейного клуба «Адмирал» назначен Сергей Востриков. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На какой срок заключён контракт с 57-летним специалистом, не уточняется.

До своего назначения в «Адмирал» Востриков занимал аналогичные должности в клубе Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Молот-Прикамье» и команде Азиатской хоккейной лиги «Сахалин». В качестве игрока выступал за тольяттинский клуб «Торпедо», воскресенский «Химик» и московский ЦСКА.

Хоккейный клуб «Адмирал» 31 марта принят в КХЛ и допущен к играм следующего сезона при условии погашения долгов перед игроками и тренерами за сезон-2017/18.

Клуб выступал в КХЛ с сезона-2013/14 по сезон-2019/20, когда занял последнее место в турнире Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф.

Сезон-2020/21 «Адмирал» пропустил, поскольку деньги, которые должны были пойти на клуб, были перенаправлены на борьбу с пандемией.

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