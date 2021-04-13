Назначен новый главный тренер хоккейного клуба «Адмирал»

На пост главного тренера владивостокского хоккейного клуба «Адмирал» назначен Сергей Востриков. Об этом
На какой срок заключён контракт с 57-летним специалистом, не уточняется.
До своего назначения в «Адмирал» Востриков занимал аналогичные должности в клубе Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Молот-Прикамье» и команде Азиатской хоккейной лиги «Сахалин». В качестве игрока выступал за тольяттинский клуб «Торпедо», воскресенский «Химик» и московский ЦСКА.
Хоккейный клуб «Адмирал» 31 марта принят в КХЛ и допущен к играм следующего сезона при условии погашения долгов перед игроками и тренерами за сезон-2017/18.
Клуб выступал в КХЛ с сезона-2013/14 по сезон-2019/20, когда занял последнее место в турнире Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф.
Сезон-2020/21 «Адмирал» пропустил, поскольку деньги, которые должны были пойти на клуб, были перенаправлены на борьбу с пандемией.
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