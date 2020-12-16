Нападающий сборной России Сошников оценил победу над Швецией

Нападающий сборной России Никита Сошников прокомментировал победу над командой Швеции (4:3 Б) в Кубке Первого канала.
Переход в первое звено воспринял нормально, так как это рабочий процесс. Тренера посчитали, что так будет лучше. Куда ставят, там и играешь и отдаёшь всё, что есть. Игра с Вадимом Шипачёвым приобретает новые краски. С ним ты не имеешь право на ошибку. Он реальный мастер. Играет очень здорово в обе стороны, — сказал нападающий на послематчевой конференции.
Также Сошников оценил свой гол.
Шведы провалились. Мы побежали три в два, на входе в зону замешкались. Вадик в короткий отдал Яковлеву, я это увидел. Мне, к счастью, удалось попасть по воротам, — заключил он.
Ранее NEWS.ru писал, что заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал победу сборной России по хоккею над национальной командой Швеции в первом матче Кубка Первого канала со счётом 4:3(Б) (0:0, 1:1, 2:2).