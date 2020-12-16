Нападающий сборной России Сошников оценил победу над Швецией

Переход в первое звено воспринял нормально, так как это рабочий процесс. Тренера посчитали, что так будет лучше. Куда ставят, там и играешь и отдаёшь всё, что есть. Игра с Вадимом Шипачёвым приобретает новые краски. С ним ты не имеешь право на ошибку. Он реальный мастер. Играет очень здорово в обе стороны, — сказал нападающий на послематчевой конференции.