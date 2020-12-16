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Нападающий сборной России Сошников оценил победу над Швецией

22:59, 17 декабря 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий сборной России Никита Сошников прокомментировал победу над командой Швеции (4:3 Б) в Кубке Первого канала.

Переход в первое звено воспринял нормально, так как это рабочий процесс. Тренера посчитали, что так будет лучше. Куда ставят, там и играешь и отдаёшь всё, что есть. Игра с Вадимом Шипачёвым приобретает новые краски. С ним ты не имеешь право на ошибку. Он реальный мастер. Играет очень здорово в обе стороны, — сказал нападающий на послематчевой конференции.

Также Сошников оценил свой гол.

Шведы провалились. Мы побежали три в два, на входе в зону замешкались. Вадик в короткий отдал Яковлеву, я это увидел. Мне, к счастью, удалось попасть по воротам, — заключил он.

Ранее NEWS.ru писал, что заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал победу сборной России по хоккею над национальной командой Швеции в первом матче Кубка Первого канала со счётом 4:3(Б) (0:0, 1:1, 2:2).

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