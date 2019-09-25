https://static.news.ru/photo/10a4a142-dfce-11e9-a8a0-fa163e074e61_660.jpg Сергей Мозякин Фото: Global Look Press

В поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между магнитогорским «Металлургом» и казахстанским «Барысом» произошло знаменательное событие: капитан уральцев Сергей Мозякин первым в истории провёл шестисотый матч в КХЛ.

Правда, подарить 38-летней легенде российского хоккея победу на юбилей игроки «Магнитки» не сумели: «Барыс» одержал победу со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

У гостей шайбы забросили Джесси Блэкер (4-я минута), Никита Михайлис (51-я) и Корбэн Найт (52-я). Хозяева сумели ответить лишь одним голом, автором которого стал на 23-й минуте Павел Дорофеев.

В концовке встречи «Металлург» был лишён возможности заменить вратаря на полевого игрока, чтобы попытаться сравнять счёт, поскольку на 57-й минуте форвард уральцев Денис Паршин заработал матч-штраф за толчок соперника на борт, оставив свою команду в пятиминутном меньшинстве.

Юбиляр Мозякин провёл на льду 18 минут и 5 секунд, преодолев в общей сложности 4 км 160 м, трижды бросив по воротам соперника и заработав «минус один» в графе полезности «плюс/минус» — в его присутствии на льду гостями была заброшена третья шайба.

Неожиданный результат принёс матч в Челябинске, где местный «Трактор» потерпел разгромное поражение от казанского «Ак Барса» — 0:6 (0:4, 0:2, 0:0).

Исход встречи был предрешён к середине первого периода благодаря заброшенным шайбам Патриса Кормье (5-я минута), Михаила Глухова (7-я), Кирилла Петрова (7-я, спустя 16 секунд) и Вячеслава Основина (11-я).

Во второй двадцатиминутке точные броски Андрея Педана (26-я минута) и Даниса Зарипова (30-я) довершили разгром уральцев.

Шведский голкипер «барсов» Адам Рейдеборн отразил 31 бросок соперника и заработал свой первый «сухарь» в КХЛ.

Набрав 14 очков в девяти матчах, казанцы занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

Столичные «армейцы» в Хельсинки одержали крупную победу над финским «Йокеритом» — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0).

У «красно-синих» шайбы забросили Кирилл Капризов (3-я минута), Константин Окулов (15-я), Алексей Марченко (35-я), Павел Карнаухов (42-я) и Линден Вей (46-я).

Хозяевам льда удалось лишь «размочить» голкипера ЦСКА Илью Сорокина благодаря голу Стива Мозеса на 22-й минуте.

Эта победа позволила «армейцам» набрать 17 очков в десяти встречах и вплотную приблизиться к лидеру Западной конференции — подмосковному «Витязю», имеющему в своём активе 18 очков.

Ярославский «Локомотив» в первом матче после отставки канадского специалиста Крейга Мактавиша с поста главного тренера команды на своём льду всухую разгромил рижское «Динамо» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

Победу «железнодорожникам» принесли точные броски Павла Красковского (16-я минута), Максима Осипова (29-я), Николая Коваленко (за пять секунд до второго перерыва) и Стефана Да Косты (46-я).

21-летний голкипер «Локомотива» Илья Коновалов справился с 19-ю бросками рижан и впервые в сезоне отыграл матч «на ноль».

В поединке лидеров КХЛ подмосковный «Витязь» в овертайме одолел «Автомобилист» из Екатеринбурга, писал ранее News.ru.