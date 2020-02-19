https://static.news.ru/photo/c3b4e50e-534f-11ea-8006-fa163e074e61_660.jpg Фото: severstalclub.ru

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» в затяжной серии послетматчевых буллитов проиграло в гостях череповецкой «Северстали» — 2:3Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1).

У «бело-голубых» в основное время отличились Владимир Брюквин (5-я минута) и Владислав Ефремов (33-я), «сталевары» ответили точными бросками Вадима Кудако (за две секунды до первого перерыва) и Александра Петунина (49-я минута).

В серии послематчевых буллитов соперники выполнили по десять попыток, а победным для «сталеваров» стал бросок Владислава Кодолы.

«Динамо» (78 очков, 59 игр) занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, ниже которого до конца регулярного чемпионата уже точно не опустится, а значит, гарантированно начнёт стартовую серию плей-офф на своём льду.

«Северсталь», трижды обыгравшая «бело-голубых» в четырёх очных встречах в нынешнем сезоне (и все три раза — по буллитам), уже ни при каких обстоятельствах в розыгрыш Кубка Гагарина в нынешнем сезоне не попадает.

В предыдущем матче «Динамо» потерпело крупное поражение в Хельсинки от «Йокерита», ранее писал NEWS.ru.