https://static.news.ru/photo/5b75c4c8-51c8-11ea-a897-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В очередном поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) финский «Йокерит» на своём льду в Хельсинки всухую разгромил московское «Динамо» — 5:0 (2:0, 3:0, 0:0).

Шайбы забросили Саку Мяеналанен (12-я минута), Хенрик Хаапала (за четыре секунды до первого перерыва), Ессе Йоэнсуу (27-я минута), Никлас Енсен (31-я) и Микко Лехтонен (33-я), который к тому же отметился ассистентским хет-триком.

Голкипер «джокеров» Антти Ниеми отразил все 15 бросков соперника и заработал первый «сухарь» в КХЛ.

«Йокерит» (82 очка, 59 игр) выиграл у «бело-голубых» все четыре очных встречи в нынешнем сезоне и ушёл от москвичей в отрыв в турнирной таблице Западной конференции, закрепившись на третьем месте.

«Динамо» (77 очков, 58 игр) — на четвёртой строчке таблицы, прервав победную серию в чемпионате из шести матчей.

В важнейшем матче команд, ведущих борьбу за попадание в плей-офф в Восточной конференции, нижнекамский «Нефтехимик» дома уступил хабаровскому «Амуру» — 3:5 (2:1, 1:3, 0:1).

Волевую победу дальневосточники добыли благодаря хет-трику Владислава Ушенина (голы на 2-й, 32-й минутах и за 43 секунды до финальной сирены, в пустые ворота) и дублю Кирилла Рассказова (на 28-й минуте и за семь секунд до второго перерыва).

У хозяев отличились Павел Куликов (5-я минута), Павел Порядин (16-я) и Рафаэль Бикмуллин (37-я).

Чешский защитник хабаровчан Михал Йордан провёл 200-й матч в КХЛ.

«Амур» (58 очков, 58 игр) победил в Нижнекамске впервые с 23 декабря 2011 года, прервав серию из семи выездных поражений подряд от «Нефтехимика», и догнал своего соперника в таблице «Востока». Теперь обе команды с одинаковыми показателями отстают от зоны плей-офф лишь на два очка.

Петербургский СКА на своей площадке одержал крупную и сухую победу над «Адмиралом» из Владивостока — 6:0 (1:0, 1:0, 4:0).

Авторами голов стали Кирилл Марченко (за 53 секунды до первого перерыва), Андрей Кузьменко (30-я минута), Антон Бурдасов (42-я), Йори Лехтеря (49-я), Йоонас Кемппайнен (52-я) и Владимир Э.Ткачёв (за 35 секунд до финальной сирены).

Голкипер «армейцев» Магнус Хелльберг отразил все 13 бросков соперника и отыграл «на ноль» третий матч в нынешнем сезоне.

СКА (87 очков, 59 игр) продлил победную серию в чемпионате до девяти матчей и занимает второе место на «Западе».

«Адмирал» отстаёт от зоны плей-офф на «Востоке» на шесть очков и должен попытаться ликвидировать этот дефицит за четыре оставшихся матча.

Московские «армейцы» в гостях переиграли минское «Динамо» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

Дубль оформил Кирилл Капризов (голы на 18-й и 38-й минутах), по разу отличились Марио Кемпе (29-я минута) и Максим Мамин (50-я).

Автором единственной шайбы у хозяев на 43-й минуте стал Александр Когалев.

Сухая серия голкипера ЦСКА Ларса Юханссона прервалась на 124-й минуте (123 минуты и 1 секунда).

ЦСКА (90 очков, 59 игр) продолжает единолично возглавлять общую таблицу КХЛ, минчане, проигравшие «красно-синим» все три очных встречи в нынешнем чемпионате, давно потеряли все шансы на выход в плей-офф.

Сухое поражение на своей площадке от ЦСКА не помешало ярославскому «Локомотиву» оформить выход в плей-офф, писал ранее NEWS.ru.