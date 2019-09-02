https://static.news.ru/photo/c06b5da0-cdb3-11e9-a227-fa163e074e61_660.jpg Вадим Шипачёв (справа) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Хоккеисты московского «Динамо» начали регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с домашней волевой победы над нижегородским «Торпедо». Итоговый счёт матча — 3:2 (2:1, 1:0, 0:1).

Уже на третьей минуте гости вышли вперёд благодаря шайбе американского нападающего Джордана Шрёдера, реализовавшего численное преимущество. Однако уже через 11 секунд капитан «бело-голубых» Вадим Шипачёв сравнял счёт. А ещё через несколько секунд защитник «Торпедо» Антон Волченков получил матч-штраф (удаление до конца игры) за грубый приём против нападающего «Динамо» Микса Индрашиса.

Вслед за этим волжане заработали ещё и двухминутный штраф, и москвичи быстро реализовали численное преимущество в формате «пять на три»: шайбу забросил шведский форвард «бело-голубых» Андре Петерссон.

В середине второго периода, когда уже динамовцы играли в меньшинстве, игроки «Торпедо» допустили грубую ошибку в средней зоне, и нападающий Вячеслав Кулёмин, перехватив шайбу, сумел забить третий гол в ворота гостей.

На 52-й минуте канадский защитник нижегородцев Чарльз Геноуэй, реализовав численное преимущество, сократил отставание в счёте до минимума. «Торпедо» до последнего пыталось отыграться, за 1 минуту 16 секунд до финальной сирены получило возможность реализовать «лишнего» и сняло вратаря. Однако даже вшестером отыграться подопечные Дэвида Немировски не сумели. Победа подопечных Владимира Крикунова — 3:2.

«Авангард» выиграл Кубок открытия КХЛ, победив в гостях ЦСКА, писал ранее News.ru.