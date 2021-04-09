Любой каприз с клюшкой: как в НХЛ зажигает молодой россиянин

Кирилл Капризов по-настоящему ворвался в Национальную хоккейную лигу. О нём говорят и восхищаются буквально все, начиная от журналистов, заканчивая партнёрами по команде. И всё это по праву — он действительно заслуживает оды в свою честь. По итогам 38 матчей Капризов является лучшим бомбардиром и одним из лучших снайперов «Миннесоты», он лидирует по количеству очков среди новичков сезона, у него уже есть первые хет-трики и даже прозвище Долларовый Кирилл. Более того, для одноклубников он уже «братишка». Он приковывает к себе внимание и заставляет других, сам того не подозревая, равняться на себя.

В зарубежных СМИ нет ни одного негативного комментария относительного игровых и человеческих качеств Капризова. Наоборот, многие журналисты считают, что с его приездом «дикари» стали интереснее выглядеть.

Одноклубники во всеуслышание заявляют, что россиянина любит вся команда. Мэтт Дамба и вовсе сказал: «Кирилл — забавный, он — брат». А прозвище Долларовый Кирилл появилось после того, как команда надела футболку, где на груди было изображено лицо нападающего в солнцезащитных очках со знаками доллара на линзах и подписью Dollar Dollar Bill Kirill. Майки с его прозвищем за океаном продаются по $29.

Сам Капризов продолжает скромничать и о своих голах или передачах отзывается кратко: «Я просто оказываюсь в нужное время в нужном месте»:

Russell Hons/CSM via ZUMA Wire/ТАСС

— 24 января против «Сан-Хосе» нападающий отдал результативную передачу в матче против «Сан-Хосе» и набрал шестое очко. Кирилл стал первым новичком в истории клуба, который заработал в среднем одно очко за шесть стартовых матчей;

— 21 февраля в матче с «Анахайм Дакс» форвард набрал 10-е очко и по этому показателю стал самым быстрым дебютантом «дикарей» в истории. Он добрался до этого показателя за 14 встреч, а прежним рекордсменам Рикарду Валлину и Мариану Габорику потребовалось 18;

— 25 февраля Капризов отдал два голевых паса против «Колорадо Эвеланш» и стал первым новичком «Миннесоты», которому удалось в третьей игре подряд набрать не меньше двух очков;

— 11 марта Кирилл забросил шайбу «Вегас Голден Найтс» и стал первым в истории «Миннесоты», набравшим 20 очков в первом же сезоне;

— 13 марта он сделал первый хет-трик в ворота «Аризоны Койотис» и стал вторым в истории клуба, кому удалось забросить три шайбы за матч в первом же сезоне. К слову, Александру Овечкину удалось это сделать только в 43-й игре, Артемию Панарину — в 59-й, Никите Кучерову — в 62-й;

— 4 апреля форвард отметился голом в выездном матче против «Вегаса» и вновь повторил рекорд клуба для дебютантов сезона, отличившись в третьем матче регулярного чемпионата подряд — ранее такое удавалось только Мариану Габорику и Паскалю Дюпюи в 2000-м и 2001 году;

— 7 апреля забросил две шайбы и один раз ассистировал партнёру в игре «Миннесоты» против «Колорадо». Он стал первым новичком в истории команды, который смог набрать три очка в одной игре третий раз в сезоне.

На данный момент в 38 играх у него 34 очка (16 голов + 18 передач). По этому показателю он уже сравнялся с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Павлом Бучневичем. Среди российских игроков они занимают вторую строчку по набранным очкам, лидирует форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин (40).

Североамериканцы не просто пророчат Капризову будущее нового хоккейного гения и многочисленные награды. Они отмечают, пожалуй, главное, чего нет у того же Овечкина и Панарина — золото Олимпиады. А у Кирилла как раз есть. Так что ему остаётся стать чемпионом мира и поднять над своей головой Кубок Стэнли. И ни у кого не возникает сомнения, что рано или поздно форвард сумеет вступить в «Тройной золотой клуб».

Кирилл Капризов (в центре) Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/Global Look Press

Уже понятно, что молодого нападающего часто сравнивают и с Овечкиным, и с Панариным. Первого, как говорят эксперты, он уже начинает превосходить благодаря своей технике — 23-летний Капризов выглядит уверенно не только на пятачке, а во всех игровых зонах. Его называют «невероятным „двусторонним“ игроком» и предрекают «универсальность».

Это не хоккеист типа Овечкина, у которого есть одно главное качество, все знают про его бросок. Капризов не будет тащить шайбу из одного конца площадки в другой. Капризов просто правильно играет в хоккей, как-то отметил главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли.

Но Кирилл не просто «правильно» играет, он ещё и чувствует себя уверенно.

Я просто выхожу на площадку, и у меня нет ощущения, что это мой первый сезон, — утверждает нападающий.

И вот тут вспоминается первый сезон Артемия Панарина, который при схожих обстоятельствах сразу покорил НХЛ. Что один, что другой оказались за океаном в 23 года, влюбили в себя болельщиков и СМИ и даже начали похоже. Разница в одном — перспективы Артемия оценивали осторожно, учитывая, что он поднял Кубок Гагарина со СКА и тут же отправился в «Чикаго». Зато Кириллу выразили обожание сразу, заявив, что его ждёт великолепное будущее.

Но если оценивать в целом, то дебют Капризова получился правда ярче, несмотря на то что статистика у обоих форвардов до 25 матчей одинаковая. Панарин прекрасно начал в «Чикаго», быстро завоевал «Колдер Трофи» (который журналисты уже требуют досрочно по итогу регулярки отдать Капризову), ушёл в «Коламбус» и в результате заслуженно подписал большой контракт с «Рейнджерс», где остаётся одним из лидеров и любимчиков команды. А про Овечкина и говорить что-то дополнительно бессмысленно.

Думается, Капризов очень быстро затмит два звёздных имени. И абсолютно заслуженно.