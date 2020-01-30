https://static.news.ru/photo/9cfd62cc-438e-11ea-b63a-fa163e074e61_660.jpg Фото: hctorpedo.ru

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» на своём льду одержал крупную и сухую победу над нижегородским «Торпедо» — 5:0 (4:0, 1:0, 0:0).

Дубль оформил Александр Полунин (голы на 13-й минуте и за 10 секунд до первого перерыва), по одной шайбе забросили Никита Черепанов (4-я минута), Антон Ландер (14-я) и Владимир А.Ткачёв (25-я).

Голкипер «железнодорожников» Илья Коновалов отразил все 22 броска соперника и заработал третий «сухарь» в нынешнем сезоне.

«Локомотив» (62 очка, 53 игры) закрепился на шестом месте в таблице Западной конференции, «Торпедо» (56 очков, 54 игры) осталось на восьмой строчке в таблице «Запада».

Нижегородские «автозаводцы» потерпели второе разгромное поражение подряд — ранее их уверенно победили московские динамовцы, оформившие выход в плей-офф, писал NEWS.ru.