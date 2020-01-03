https://static.news.ru/photo/3f2528c8-306b-11ea-ad11-fa163e074e61_660.jpg Игорь Ларионов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Помощник главного тренера молодёжной сборной России Игорь Ларионов считает, что в системе российского хоккея необходимы изменения.

Я вижу, как мы затронули сердца тех ребят, которые сегодня играли. Здесь мы видим, что многое нужно поменять — в нашей системе, в нашем хоккее. Мы должны дать этим пацанам возможность играть, возможность ошибаться, — цитирует Ларионова ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия упустила победу над Канадой в финале МЧМ и осталась без золота. Наша сборная не сумела выиграть турнир, проходивший в Чехии. В финальном поединке в Остраве подопечные Валерия Брагина проиграли сверстникам из Канады — 3:4 (0:0, 2:1, 1:3).