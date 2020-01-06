https://static.news.ru/photo/60ac1f84-3173-11ea-9136-fa163e074e61_660.jpg Игорь Ларионов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Помощник главного тренера молодёжной сборной России Игорь Ларионов считает, что показ финального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею 2011 года в одно время с финалом в прямом эфире является показателем непрофессионализма.

Такие вещи не должны происходить. Это полный непрофессионализм, это большой минус для этого телеканала, — цитирует Ларионова РИА Новости.

Одновременно с прямым эфиром финального матча молодёжного чемпионата мира — 2020, который транслировался на Первом канале, на «Матч ТВ» показывали повтор финала турнира 2011 года. Многие болельщики не заметили, что телеканал «Матч ТВ» показывал повтор, и стали праздновать победу над канадцами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия упустила победу над Канадой в финале МЧМ и осталась без золота. Сборная не сумела выиграть турнир, проходивший в Чехии. В финальном поединке в Остраве подопечные Валерия Брагина проиграли сверстникам из Канады — 3:4 (0:0, 2:1, 1:3).