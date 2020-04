«Лакросс по-русски»: гол Свечникова признали лучшим в Канаде

В эфире телерадиосети CBS сообщили , что финт Свечникова, когда он, стоя за воротами, поднял шайбу на клюшку и занес её в верхний угол ворот соперника, набрал 62% голосов. Голу нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида досталось лишь 38%.

At the start of the season, not one player had scored a lacrosse-style goal.



ANDREI SVECHNIKOV ( @ASvechnikov_37 ) HAS NOW DONE IT TWICE. pic.twitter.com/PpEyWWGubz