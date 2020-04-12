«Лакросс по-русски»: гол Свечникова признали лучшим в Канаде

https://static.news.ru/photo/71d9d780-7c80-11ea-addf-fa163e074e61_660.jpg Андрей Свечников Фото: Jaylynn Nash/Icon Sportswire/Global Look Press

Шоу «Хоккейная ночь в Канаде» определило лучший гол регулярного чемпионата — 2019/20 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до момента объявления паузы. В результате голосования победителем номинации признан 20-летний россиянин из клуба «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников, который отличился в стиле лакросс.

В эфире телерадиосети CBS сообщили , что финт Свечникова, когда он, стоя за воротами, поднял шайбу на клюшку и занес её в верхний угол ворот соперника, набрал 62% голосов. Голу нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида досталось лишь 38%.

At the start of the season, not one player had scored a lacrosse-style goal.



ANDREI SVECHNIKOV ( @ASvechnikov_37 ) HAS NOW DONE IT TWICE. pic.twitter.com/PpEyWWGubz — NHL (@NHL) December 18, 2019

Ранее NEWS.ru сообщал, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о планируемом сокращении зарплат за океаном. По его словам, он возьмёт паузу в выступлениях, если сокращение заработков составит от 40 до 60%. На вопрос, не хотел бы он в таком случае играть за московский «Спартак», Панарин, смеясь, ответил, что так и сделает.