«Лакросс по-русски»: гол Свечникова признали лучшим в Канаде

Шоу «Хоккейная ночь в Канаде» определило лучший гол регулярного чемпионата — 2019/20 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до момента объявления паузы. В результате голосования победителем номинации признан 20-летний россиянин из клуба «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников, который отличился в стиле лакросс.
В эфире телерадиосети CBS сообщили, что финт Свечникова, когда он, стоя за воротами, поднял шайбу на клюшку и занес её в верхний угол ворот соперника, набрал 62% голосов. Голу нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида досталось лишь 38%.
At the start of the season, not one player had scored a lacrosse-style goal.
Ранее NEWS.ru сообщал, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о планируемом сокращении зарплат за океаном. По его словам, он возьмёт паузу в выступлениях, если сокращение заработков составит от 40 до 60%. На вопрос, не хотел бы он в таком случае играть за московский «Спартак», Панарин, смеясь, ответил, что так и сделает.