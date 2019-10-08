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Российский форвард Евгений Кузнецов, отбывавший трёхматчевую дисквалификацию за употребление кокаина, провёл первый матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за «Вашингтон Кэпиталз». На своей площадке «столичные» уступили клубу «Даллас Старз» в овертайме — 3:4ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1).

Возвращение Кузнецова на площадку в официальном матче получилось триумфальным: уже на исходе пятой минуты встречи Евгений открыл счёт броском с неудобной руки.

Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, а на восьмой минуте третьей двадцатиминутки российский форвард «Далласа» Александр Радулов с пятачка отправил шайбу в ворота хозяев — 2:2.

Через четыре минуты гости и вовсе вышли вперёд и могли закончить игру в основное время, если бы шведский нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрём за полминуты до сирены не сравнял счёт.

Овертайм «Вашингтон» начал полностью российским трио (Дмитрий Орлов, Александр Овечкин и Кузнецов), однако уже во второй смене на 43-й секунде «Старз» забросили победную шайбу. Результативную контратаку «два в один» организовал Радулов, отдавший голевую передачу Тайлеру Сегину.

Для «Далласа» эта победа стала первой в сезоне — после трёх поражений на старте. «Кэпиталз» два матча выиграли, а ещё в двух проиграли в овертаймах.

Один из лидеров клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» россиянин Евгений Малкин пропустит не меньше месяца из-за травмы, ранее писал News.ru.