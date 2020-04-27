Крылов: КХЛ не должна менять правила ради выгоды отдельных клубов

https://static.news.ru/photo/d58d50b0-886d-11ea-9bbd-fa163e074e61_660.jpg Александр Крылов Фото: hawk.ru

Председатель совета директоров «Авангарда», член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Крылов считает, что лига не должна пересматривать своё решение о потолке зарплат и увеличивать его до 1,3 млрд руб.

Лига уже давно приняла решение о потолке в 900 миллионов рублей, никаких предпосылок к его пересмотру я не вижу. Многие клубы уже проделали в этом направлении огромную работу. Нельзя действовать в интересах нескольких команд, — цитирует Крылова «Чемпионат».

Крылов считает, что изменение ранее принятого решения может навредить имиджу КХЛ.

Ранее КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на заседании совета директоров КХЛ. Также совет директоров определит состав участников чемпионата-2020/21, после чего лига приступит к подготовке календаря, писал NEWS.ru.