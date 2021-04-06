Человек и правдоруб: Панарин вытесняет Овечкина из звёзд НХЛ

Артемий Панарин — один из немногих хоккеистов, которые публично высказывают свою позицию, не боясь последствий. Он открыто не поддерживает политический режим на родине, позволяет «расистские» шутки. И в этих историях вроде всё просто — за бугром-то не поймают. Но слово — не воробей, вылетит — припомнят.

Его мнения могут быть неправильными или правильными, но они имеют право на существование, как и рассуждения каждого из нас. Отличие в одном — он хоккейная звезда мирового уровня. Отсюда и пристальное внимание.

Надо быть откровенным, Панарин и в России всегда был остр на язык. Вспомнить хотя бы случай в 2012 году, когда в одном из эфиров, отвечая на вопрос, чем бы он не смог заниматься, хоккеист с улыбкой заявил: «Сексом с негритянкой». Тогда все посмеялись, но запомнили. И аукнулось ему это моментально после переезда в США. Пришлось публично извиняться за брошенную шутку. История ушла в прошлое и не поднялась даже во время акций протеста в поддержку цветных («Black lives matter»).

Затем последовали всем известные высказывания про внутреннюю политику, поправки в Конституцию и прочее, и прочее. А дальше наступило самое интересное. Тренер Андрей Назаров, работавший с Панариным в подмосковном «Витязе», заявил, что в 2011-м форвард избил девушку в рижском баре отеля после матча с местным «Динамо». Более того, специалист не просто выступил с обвинениями, но и акцентировал внимание на неудачном выступлении хоккеиста, который «всего несколько раз бросил по воротам» и не смог отметиться, «экономя энергию для вечерних „подвигов“».

Артемий Панарин nhl.com

Даже и сомневаться не стоит, что дело политическое. Назаров сам в этом между строк признался.

Был один неприятный случай, который с Артемием произошёл в начале 2010-х. И не стал бы я его вспоминать, если б не поведение Панарина, с которым мы плотно работали в «Витязе», которое я в последнее время вижу у него в Штатах. Я о том, что он вещает. То, что Артемий в последние годы творит, не делает ему чести как гражданину России, члену национальной сборной, — сказал в интервью тренер.

В Национальной хоккейной лиге после сказанного взяли паузу, «Рейнджерс» отстранил игрока на девять матчей. Надо понимать, что в НХЛ очень серьёзно относятся к любого рода высказываниям. Лига может дисквалифицировать даже за неугодный смайлик в комментариях, что уж говорить про такие обвинения. И раз клуб вернул хоккеиста на лёд, значит, внутреннее расследование не выявило ничего криминального.

Без Панарина дела у команды складывались не лучшим образом. Но вернувшись, он вдохновил коллектив, который в клочья разорвал «Бостон» — 4:0. Артемий был не просто заметен, он много атаковал, отличился гениальной передачей, которая в итоге стала результативной.

История, которая начиналась с таким громким скандалом, да ещё и с явным политическим подтекстом, оказалась просто слита в унитаз. Панарин вернулся спокойно, даже не предприняв попыток оправдаться.

Сейчас не время говорить об этом. Мне нечего скрывать. Я всё расскажу после сезона, но сейчас я хочу всё внимание уделить играм, а не разговорам на эту тему, — сказал спортсмен после второго матча с «Филадельфией».

Артемий Панарин nhl.com

В этой встрече, кстати, форвард отличился голом и передачей, а «Рейнджерс» победили с счётом 9:0.

Следующие игры прошли под эгидой Панарина. Взять хотя бы матчи с «Баффало» (три ассиста) и «Питтсбургом» (гол + три передачи). Эти результаты показывают: Артемий пережил две с половиной недели отсутствия на льду без эмоционального потрясения, а вернулся более голодным до побед.

Единственное, на чём сказался длительный перерыв — это лишение шансов побороться за «Арт Росс Трофи» (приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе гол+пас в регулярном чемпионате НХЛ). Тем не менее в нынешнем сезоне Артемий продолжает оставаться одним из сильнейших в Лиге, легко конкурируя с Александром Овечкиным. Это подтверждает статистика баллов в среднем за игру (1,41), согласно которой он занимает третье место и уступает только коллегам из «Эдмонтона» — Коннору Макдэвиду (1,75) и Леону Драйзатлю (1,53).

Сейчас Панарин в свои 28 лет уже легенда НХЛ. Он заставляет напрягаться всех лидеров и хоккеистов, вошедших в историю, и есть подозрение, что следить за ним станут ещё больше, чем за тем же Овечкиным. Дело здесь не только в игровых качествах, но и человеческих. Панарин чуть ли не единственный человек, решивший пойти против системы. Именно он открыто заявляет о несправедливости, не скрывая презрения за масками приличия.

Но поедет ли он в сборную? На Олимпиаде без такого нападающего российской команде будет непросто. С одной стороны, ему чётко дали понять, что пора закрыть рот и не трогать политику. С другой стороны, Федерация хоккея России ни разу не высказала поддержку наехавшему на Панарина Назарову.

В любом случае произошедшее является очередным напоминанием всем спортсменам (да и не только им): всё, что когда-либо происходит, рано или поздно всплывёт. Хотите вы того или нет, нужно следить за поведением и держаться подальше от таких «друзей» как Назаров.