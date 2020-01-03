Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поражение сборной России национальной команде Канады со счётом 3:4 (0:0, 2:1, 1:3) на молодёжном чемпионате мира в Чехии.
Плохо, конечно, что проиграли, но это не трагическое поражение. Мы сами допустили ошибки. А в конце помогли финские товарищи (судьи, — прим. NEWS.ru), естественно, как всегда, — сказал Кожевников корреспонденту NEWS.ru.
Кроме того, советский хоккеист отметил, что основная проблема команды в финальной игре — излишние эмоции, с которыми не удалось справиться.
Ошибки есть всегда. Удаления — наш бич, не знаю, почему не сконцентрировали внимание. В таких играх каждая мелочь имеет большое значение. Ребята собрались, но все эмоции выплёскивали в ненужных местах, — завершил он.
Ранее, заслуженный тренер России по хоккею Фёдор Канарейкин назвал удаления — провалом в дисциплине, писал NEWS.ru.
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