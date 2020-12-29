Ковальчук отыграет первый матч за «Авангард» 30 декабря

https://static.news.ru/photo/26b32aa6-49d8-11eb-9cce-fa163e074e61_660.jpg Илья Ковальчук Фото: hawk.ru

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук дебютирует за «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Куньлунем». Об этом спортсмен сообщил в ходе пресс-конференции.

Вчера по прилёте прошёл медосмотр, сдал тест на коронавирус, всё в порядке. Я готов физически и завтра буду играть, — отметил Ковальчук, слова которого приводит ТАСС.

Матч между «Авангардом» и «Куньлунем» состоится 30 декабря. Игра начнётся в 16:00 мск. Контракт Ковальчука с «Авангардом» был заключён 26 декабря.

Известно, что хоккеист является воспитанником «Спартака», олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира. В целом спортсмен провёл в НХЛ 926 матчей, забросив 443 шайбы и реализовав 433 голевые передачи.

Ранее NEWS.ru писал, что российская молодёжная сборная проиграла команде Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по причине того, что недостаточно хорошо настроилась на матч. Такого мнения придерживается президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Он предположил, что российские хоккеисты после матча с американцами рассчитывали выиграть у чехов «малой кровью».