Ковальчук отказался призывать людей остаться дома, помня детство в хрущёвке

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук заявил, что, помня детство в хрущёвке, отказался публиковать в соцсетях призывы к соблюдению режима самоизоляции в России.
Я вспоминаю детство — мы жили в двухкомнатной квартире пятиэтажной хрущёвки. Как я могу просить людей больше двух месяцев оставаться в такой обстановке? Тем более когда кончаются деньги и трудно купить молоко и хлеб, — сказал хоккеист.
Признание Ковальчука появилось на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Как писал NEWS.ru, в феврале 2020 года 36-летний Ковальчук перешёл в вашингтонский клуб из «Монреаль Канадиенс». Он начал выступать под любимым 17 номером.
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