Ковальчук отказался призывать людей остаться дома, помня детство в хрущёвке

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Формат розыгрыша Кубка Стэнли, при котором в плей-офф выступят 24 команды, официально утверждён профсоюзом игроков (NHLPA) Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Состязание для определения обладателя трофея 2020 года пройдёт по данной схеме, в случае если сезон возобновится.

Об этом сообщается на сайте организации. В неоконченном хоккейном сезоне до розыгрыша Кубка Стэнли дело не дошло, поскольку команды из-за коронавируса не доиграли даже регулярный чемпионат. Его приостановили ещё 12...