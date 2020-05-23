Хоккей

Ковальчук отказался призывать людей остаться дома, помня детство в хрущёвке

23:06, 23 мая 2020 802
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук заявил, что, помня детство в хрущёвке, отказался публиковать в соцсетях призывы к соблюдению режима самоизоляции в России.

Я вспоминаю детство — мы жили в двухкомнатной квартире пятиэтажной хрущёвки. Как я могу просить людей больше двух месяцев оставаться в такой обстановке? Тем более когда кончаются деньги и трудно купить молоко и хлеб, — сказал хоккеист.

Признание Ковальчука появилось на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как писал NEWS.ru, в феврале 2020 года 36-летний Ковальчук перешёл в вашингтонский клуб из «Монреаль Канадиенс». Он начал выступать под любимым 17 номером.

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