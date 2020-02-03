Очередная победа московских «армейцев» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) получилась не совсем обычной: в перенесённом из Пекина поединке с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» ЦСКА формально на выезде, а фактически на родном льду, в Ледовом дворце на Ленинградском проспекте не оставил сопернику шансов (3:0). Стоит отметить, что поединок был перенесён больше месяца назад по причине празднования в китайской столице Нового года по тамошнему календарю. Однако вспышка смертельно опасного коронавируса сделала невозможным проведение матчей КХЛ в Пекине в принципе. После окончания встречи NEWS.ru задал несколько вопросов российскому защитнику «Куньлуня» Денису Осипову и его коллеге по амплуа «армейцу» Богдану Киселевичу.

Осипов: у меня нет никаких опасений по поводу возможности подхватить вирус

— В первом периоде вашей команде удавалось сдерживать ЦСКА, соперник не забросил ни одной шайбы. Что поменялось в игре во второй двадцатиминутке, по ходу которой «армейцы» забили дважды?

— Прежде всего, мы не сумели реализовать свои моменты в большинстве, когда нужно было забивать. Кроме того, было видно, что по «физике» ЦСКА выглядит посильнее нас.

— В последних матчах у «Куньлуня» вторая половина встречи получается значительное слабее первой. На финише регулярного чемпионата силы уже на исходе?

— Видимо, да. Но сейчас в чемпионате будет перерыв на матчи сборных — будем работать над этим. Немного отдохнем и постараемся подтянуть физические кондиции.

— Как оцените борьбу за попадание в плей-офф в Восточной конференции КХЛ? По набранным очкам «Куньлунь» пока ещё входит в кубковую восьмёрку, но по потерянным — уже за её пределами...

— Мы на это не обращаем внимания. Просто будем играть до последнего, а там посмотрим, как всё сложится.

Сергей Савостьянов/ТАСС

— Оцениваете шансы, кто может стать соперником «Куньлуня» по первому раунду плей-офф?

— Нет, потому что сначала нужно туда вообще попасть, а мы эту задачу ещё не решили.

— Сильно осложняет борьбу за попадание в плей-офф то, что все оставшиеся игры «Куньлуню» предстоит провести на выезде?

— Нет, думаю, никто у нас в команде не придаёт этому значения. Нам абсолютно без разницы, где играть.

— Какова сейчас атмосфера в команде, учитывая напряжённую эпидемиологическую ситуацию в Китае и переносы домашних игр команды в российские города?

— За всех отвечать не буду, скажу лишь за себя: лично на мне вся эта шумиха никак не сказывается. Все ребята — профессионалы, все всё понимают и продолжают выполнять свои обязанности.

— Игроков «Куньлуня» действительно постоянно проверяют на инфекции, находитесь под усиленным медицинским контролем?

— Ничего такого нет. Был единственный подобный случай — перед матчем в Челябинске. А в остальном — всё как обычно. Просто мы успели выехать с территории Китая ещё до того, как начала распространяться эпидемия вируса.

— В команде эта тема обсуждается? Может быть, у кого-то из игроков «Куньлуня» есть родственники, заболевшие опасным заболеванием?

— Да нет, вроде бы у всех с родными всё в порядке.

— Лично у вас контракт с «Куньлунем» заканчивается через три месяца, в конце апреля. Решение о продлении соглашения будет зависеть от того, какой на тот момент будет эпидемиологическая обстановка в Китае?

— Ой, давайте мы сначала доиграем сезон, а потом уже будем думать о контракте.

— Опасения по поводу вероятности заражения коронавирусом всё же присутствуют?

— Опять же скажу только за себя: у меня нет таких опасений.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Киселевич: ожидал, что будет больше подколок по поводу гола в свои ворота

— Каково было играть выездной матч на родной «армейской» арене на Ленинградском проспекте?

— Очень необычно и интересно. Хотя непонятно, почему нас в таком случае на другую лавку не пересадили.

— А летать с Дальнего Востока в Москву с паузой в один день между матчами тоже необычно?

— Не скажу, что в этом было что-то плохое. Наоборот, даже, наверное, лучше, что мы после Хабаровска полетели не в Китай, а домой.

— Во время традиционной послематчевой процедуры рукопожатия с игроками «Куньлуня» не было опасения, что можете подхватить коронавирус?

— Хорошая шутка (улыбается). Давайте дальше. Сейчас спросите, тот ли мы гимн пели перед матчем, не дышали ли через раз по ходу игры?

— Нет, спросим, как удалось забросить замечательную шайбу в свои ворота в предыдущей встрече в Хабаровске?

— Ну вот, видите, в поединке с «Куньлунем» в концовке у меня тоже был похожий момент, но я не забросил в свои ворота. А если бы забил — вот тогда было бы круто! (Улыбается)

— Партнёры по команде сильно подкалывали по поводу гола в свои ворота?

— На самом деле, ожидал, что будет больше шуток по этому поводу. А пока как-то так слабенько подкалывают. Надеюсь, что-нибудь ещё ребята придумают (улыбается). Если будут шутки — обязательно расскажу в следующий раз.

— Если перейти к более серьёзным темам, можете объяснить, почему в первом периоде против «Куньлуня» ЦСКА при подавляющем преимуществе по броскам в створ (17:5) не забил ничего, а во втором, уступив по этому показателю 7:9, создал перевес в две шайбы?

— Честно говоря, не понравилось, как мы начали этот матч. Возможно, в какой-то степени сказался длительный перелёт из Хабаровска, из-за которого мы даже отменили утреннюю раскатку в день игры с китайским клубом. Думаю, не совсем мы были готовы к этой игре, и даже если заметно перебросали соперника в первом периоде, опасных моментов объективно было больше у наших ворот. А во втором периоде прибавили в реализации, очень важный гол Марио Кемпе забил, а наш вратарь Ларс Юханссон вытащил несколько тяжёлых бросков.

Владимир Астапкович/РИА Новости

— Во втором периоде, наверное, ещё мешали собственные удаления, ломавшие игру?

— Действительно, в каких-то моментах пошёл сумбур у обеих команд, было несколько удалений, причём не совсем понятных — из-за неоправданной грязи. Но ничего — справились.

— Несколько слов о сборной, состав которой на третий этап Евротура был объявлен на днях. Состав этот можно назвать экспериментальным и молодёжным, а вы в нём — один из немногих опытных игроков, так называемых дядек. Готовы взять на себя такую роль?

— Во-первых, давайте пока не загадывать, какая у меня будет роль в сборной. Во-вторых, конечно, состав национальной команды можно назвать экспериментальным, но в то же время это огромный шанс для многих молодых ребят. Возможно, такое случается вообще впервые в истории нашей сборной, поэтому всем нужно доказывать, что они достойны играть в главной команде.

— Приветствуете включение в тренерский штаб первой сборной наставника «молодёжки» Валерия Брагина, а в состав — целой группы серебряных призёров недавнего молодёжного чемпионата мира?

— Конечно! Думаю, будет очень интересно, и это будет очень важный опыт для всех. И нужно очень ответственно к нему отнестись.

— После того как вас не вызвали в российскую сборную на декабрьский Кубок Первого канала, вы говорили, что воспринимаете это как некий вызов себе, прямой намёк, что нужно работать над собой. Что удалось изменить в своей игре за эти пару месяцев, чтобы снова заслужить приглашение в национальную команду?

— Трудно сказать, что я что-то поменял глобально. Возможно, просто удалось «перезагрузить голову». Наверное, нужно сыграть матч-другой на Шведских играх, чтобы стало понятно, что удалось поменять в своей игре.