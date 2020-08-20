КХЛ сообщила об отмене Кубка губернатора Челябинской области

https://static.news.ru/photo/5b2a2874-e2e6-11ea-b418-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Турнир на Кубок губернатора Челябинской области, который должен был пройти 23-26 августа, отменён. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Отмечается, что соревнования были отменены в связи с отказом нескольких гостевых команд, в расположении которых выявлены случаи заражения коронавирусом. В турнире должны были принять участие «Автомобилист» (Екатеринбург), «Локомотив» (Ярославль), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Трактор» (Челябинск) и «Сибирь» (Новосибирск).

Ранее сообщалось, что ХК «Сибирь» вынужден отказаться от участия в соревнованиях на Кубок губернатора Челябинской области из-за того, что в нём выявлено 11 случаев заражения коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, пресс-служба «Сибири», сообщила, что положительные результаты проб на COVID-2019 оказались у членов тренерского штаба и персонала команды. Случаи заражения выявили возвращения из Магнитогорска с турнира им И. Х. Ромазана.