КХЛ сообщила об отмене Кубка губернатора Челябинской области

Турнир на Кубок губернатора Челябинской области, который должен был пройти 23-26 августа, отменён. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Отмечается, что соревнования были
Ранее сообщалось, что ХК «Сибирь» вынужден отказаться от участия в соревнованиях на Кубок губернатора Челябинской области из-за того, что в нём выявлено 11 случаев заражения коронавирусом.
Как писал NEWS.ru, пресс-служба «Сибири», сообщила, что положительные результаты проб на COVID-2019 оказались у членов тренерского штаба и персонала команды. Случаи заражения выявили возвращения из Магнитогорска с турнира им И. Х. Ромазана.
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