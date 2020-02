Традиционное празднование победы в домашнем матче «ураганы» посвятили финальному матчу 54-го Супербоула, победителем которого стал «Канзас-Сити», который обыграл соперника на 11 очков. Матч закончился со счётом 31:20 (7:3, 3:7, 0:10, 21:0). Таким образом, «Канзас-Сити Чифс» впервые взял трофей с 1969 года.

