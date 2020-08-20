Капитан «Кэпиталз» Овечкин прокомментировал вылет из Кубка Стэнли

https://static.news.ru/photo/005bbcd4-e384-11ea-9270-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Danny Murphy/Icon Sportswire /Global Look Press

Российский хоккеист и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал вылет из Кубка Стэнли.

По словам спортсмена, в первых играх против «Нью-Йорк Айлендерс» коллектив допустил ряд ошибок. Впоследствии эти оплошности не были исправлены, в результате чего «Кэпиталз» серьёзно осложнила себе турнирный путь.

Как подчеркнул Овечкин, столичная команда как могла старалась отыграться.

Конечно, любое поражение воспринимается тяжело. Но у нас нет никакого другого выхода, кроме того, чтобы двигаться дальше, — приводит слова хоккеиста пресс-служба клуба.

Как ранее передавал NEWS.ru, самый «российский» клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» не смог преодолеть первый же барьер в розыгрыше Кубка Стэнли, уступив «Нью-Йорк Айлендерс» в стартовом раунде плей-офф (счёт в серии 1–4).

В розыгрыше Кубка Стэнли участвуют 16 команд, а серии проходят в формате до 4 побед. Все матчи играются в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.