Капитан «Кэпиталз» Овечкин прокомментировал вылет из Кубка Стэнли

Российский хоккеист и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал вылет из Кубка Стэнли.
По словам спортсмена, в первых играх против «Нью-Йорк Айлендерс» коллектив допустил ряд ошибок. Впоследствии эти оплошности не были исправлены, в результате чего «Кэпиталз» серьёзно осложнила себе турнирный путь.
Как подчеркнул Овечкин, столичная команда как могла старалась отыграться.
Конечно, любое поражение воспринимается тяжело. Но у нас нет никакого другого выхода, кроме того, чтобы двигаться дальше, — приводит слова хоккеиста пресс-служба клуба.
Как ранее передавал NEWS.ru, самый «российский» клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» не смог преодолеть первый же барьер в розыгрыше Кубка Стэнли, уступив «Нью-Йорк Айлендерс» в стартовом раунде плей-офф (счёт в серии 1–4).
В розыгрыше Кубка Стэнли участвуют 16 команд, а серии проходят в формате до 4 побед. Все матчи играются в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.
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