Заслуженный тренер России по хоккею Фёдор Канарейкин прокомментировал поражение сборной России национальной команде Канады со счётом 3:4 (0:0, 2:1, 1:3) на молодёжном чемпионате мира в Чехии.
Игра давалась, складывалась. Вели в счёте 3:1. Здесь просто получился комплекс неоправданных и ненужных удалений. Команда проиграла свою игру именно за счёт удалений — это провал в дисциплине. Наша сборная выглядела сильнее на чемпионате, но такие показательные эмоции — недоработка с нашей стороны, — сказал Канарейкин корреспонденту NEWS.ru.
Ранее NEWS.ru писал, что молодёжная сборная Швеции по хоккею обыграла команду Финляндии со счётом 3:2 в матче за третье место на чемпионате мира, став бронзовым призёром турнира.
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