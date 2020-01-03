Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Российская сборная не сумела выиграть молодёжный чемпионат мира, проходивший в Чехии. В финальном поединке в Остраве подопечные Валерия Брагина проиграли сверстникам из Канады — 3:4 (0:0, 2:1, 1:3).

Почти половину матча командам не удавалось открыть счёт, но на исходе 30-й минуты Никита Александров реализовал численное преимущество, удачно подправив шайбу после броска Егора Замулы от синей линии. Канадцы отыгрались...