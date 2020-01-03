Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Заслуженный тренер России по хоккею Фёдор Канарейкин прокомментировал поражение сборной России национальной команде Канады со счётом 3:4 (0:0, 2:1, 1:3) на молодёжном чемпионате мира в Чехии.

Игра давалась, складывалась. Вели в счёте 3:1. Здесь просто получился комплекс неоправданных и ненужных удалений. Команда проиграла свою игру именно за счёт удалений — это провал в дисциплине. Наша сборная выглядела сильнее на чемпионате, но такие показательные эмоции — недоработка с нашей стороны, — сказал Канарейкин корреспонденту NEWS.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что молодёжная сборная Швеции по хоккею обыграла команду Финляндии со счётом 3:2 в матче за третье место на чемпионате мира, став бронзовым призёром турнира.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях