Канада победила Финляндию и стала чемпионом мира по хоккею

https://static.news.ru/photo/54d3eade-c709-11eb-85c7-96000091f725_660.jpg Фото: Jari Pestelacci/imago-images.de/Global Look Press

Сборная Канады по хоккею в овертайме выиграла у команды Финляндии финал чемпионата мира, который проходил в Риге. Игра завершилась со счётом 3:2.

У новых чемпионов мира шайбы забрасывали Макс Комтуа (25-я минута), Адам Хенрик (53) и Ник Пол (67). Микаэль Руохомаа (9) и Петтери Линдбом (46) забивали у финнов.

Для канадцев это 27-й выигрыш чемпионата мира. В предпоследнем финале чемпионата мира встречались эти же команды, тогда сильнее были финны (3:1). В 2020 году турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что сборная США выиграла бронзовые награды турнира, победив команду Германии (6:1). Для сборной России чемпионат в Латвии завершился на стадии четвертьфинала, где команда уступила будущим чемпионам в овертайме (1:2).