«Йокерит» отметил возвращение после карантина победой дома над «Сибирью»

https://static.news.ru/photo/42c82c3e-ff58-11ea-9ae7-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/jokerit

Финский клуб «Йокерит», не проводивший матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с 14 сентября по причине ухода на карантин из-за контактов на льду с инфицированными игроками нижнекамского «Нефтехимика», после возобновления своего участия в турнире одержал волевую домашнюю победу над новосибирской «Сибирью» — 5:2 (0:1, 3:1, 2:0).

У гостей отличились Виктор Комаров (11-я минута) и Микаэль Руохомаа (29-я).

В составе «джокеров» шайбы забросили Брайан О'Нилл (на 33-й секунде второго периода), Давид Скленичка (22-я минута, в меньшинстве), Марко Анттила (34-я), Никлас Енсен (42-я) и Джон Норман (за 21 секунду до финальной сирены, в меньшинстве и в пустые ворота).

«Йокерит», набрав 6 очков в четырёх проведённых играх, поднялся на восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ.

«Сибирь» в предыдущем поединке в гостях обыграла петербургский СКА, игравший полурезервным составом из-за вспышки коронавируса в команде, ранее писал NEWS.ru.