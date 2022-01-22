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Изнасиловавший девочку хоккеист оказался замешан ещё в одном скандале

Изнасиловавший девочку хоккеист Буше просил несовершеннолетних прислать откровенные фото
14:49, 22 января 2022
Изнасиловавший девочку хоккеист оказался замешан ещё в одном скандале Рид Буше Фото: ХК «Локомотив»
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Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» Рид Буше, который ранее признался в изнасиловании 12-летней девочки, оказался замешан ещё в одном скандале. По данным The Athletic, спортсмен требовал от несовершеннолетних подростков откровенные фотографии.

Инцидент произошёл несколько лет назад. Отмечается, что спортсмен был в курсе несовершеннолетнего возраста девочек.

13 декабря 2021 года американский хоккеист признался в изнасиловании. Преступление произошло в 2011 году, когда Буше было 17 лет, а его жертве — 12. Изначально спортсмену грозило от 25 лет пожизненного заключения. Но в итоге американцу было разрешено подать заявление о меньшем заключении.

Ранее сообщалось, что полиция в Москве задержала Азамата Бостанова, менеджера российского бойца ММА Александра Емельяненко. На Бостанова написала заявление 30-летняя девушка. Она попала в больницу с переломом ребра, травмой грудной клетки, многочисленными синяками и ссадинами. Полицейским пострадавшая рассказала, что побои ей нанёс Бостанов, он также пытался её задушить, после чего изнасиловал.

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