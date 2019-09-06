Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на очередном собрании в Москве избрала новый состав совета директоров, а также утвердила годовой отчёт за 2018 год.
В новый состав совета вошёл первый вице-президент — генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов, сообщает пресс-служба лиги (КХЛ). Председателем совета директоров переизбран Геннадий Тимченко.
Национальная хоккейная лига (НХЛ) согласилась заключить соглашение с «Яндексом» по трансляции всех матчей лиги начиная с нового сезона, ранее писал News.ru.