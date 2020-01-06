https://static.news.ru/photo/2d11b77e-30a1-11ea-a0bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon HastegRd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Международное информационное агентство Associated Press (AP) написало о путанице с трансляциями финального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею на российском телевидении.

AP рассказало о том, что на двух каналах в одно время показывали два финальных матча МЧМ: один — в прямом эфире, другой — повтор финала 2011 года. Многие болельщики не заметили, что телеканал «Матч ТВ» показывал повтор, и стали праздновать победу над канадцами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия упустила победу над Канадой в финале МЧМ и осталась без золота. Сборная не сумела выиграть турнир, проходивший в Чехии. В финальном поединке в Остраве подопечные Валерия Брагина проиграли сверстникам из Канады — 3:4 (0:0, 2:1, 1:3).