https://static.news.ru/photo/77858566-4b3a-11ea-959c-fa163e074e61_660.jpgРене ФазельФото: Vladimir Prycek/CTK/Global Look Press
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что пока нет договорённостей с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) об участии игроков лиги в зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
У нас была встреча, мы обсуждали разные просьбы от НХЛ и профсоюза. Ещё ничего не завершено, это только первая встреча. Слишком рано говорить о том, хорошо ли всё будет или нет, — цитирует Фазеля ТАСС.
Следующее обсуждение данной темы состоится в марте-апреле.
Ранее Третьяк заявил, что IIHF примет участие в деле между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) в качестве третьей стороны.