https://static.news.ru/photo/2b00b554-3ab8-11ea-8af7-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Президент Федерации хоккея России (ФХР) и член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Владислав Третьяк заявил, что IIHF примет участие в деле между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) в качестве третьей стороны.

В пятницу был обзвон всех членов совета, и все они единогласно поддержали это предложение. IIHF за то, чтобы Россия была представлена на чемпионатах мира так, как должна, — цитирует Третьяка ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что WADA подало в CAS официальный запрос по спору с РУСАДА. Запрос был подан в соответствии со специальными положениями, применимыми к арбитражной процедуре. В качестве истца в заявке указано WADA, в качестве ответчика — РУСАДА. ОКР и ПКР также присоединились к делу в качеству третьей стороны.