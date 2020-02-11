Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) столкнулись с проблемой дефицита клюшек для игроков из-за коронавириса в Китае.
Около 75% процентов игроков используют клюшки, которые изготавливаются небольшими партиями на предприятиях Китая. Однако из-за вируса их поставка в середине регулярного чемпионата НХЛ была сорвана,
Я пытаюсь довольствоваться тем, что есть, и ломать не слишком много клюшек. Я точно не знаю, что происходит, — сказал форвард «Бостон Брюинз» Чарли Койл, играющий клюшками компании CCM, которая производит аксессуар в Китае.
К 11 февраля число погибших от коронавируса в Китае составило 1016 человек. Выздоровели от болезни порядка 4000 человек. За сутки число жертв атипичной пневмонии увеличилось на 108 человек. Об этом говорится в сообщении Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения. По данным ведомства, всего случаев заражения коронавирусом в стране насчитывается 42 638.
Ранее сообщалось, что из-за коронавируса женская сборная Китая по гандболу отказалась от участия в квалификационном турнире Олимпийских игр — 2020, писалNEWS.ru.
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