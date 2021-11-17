Московское «Динамо» обыграло ЦСКА в матче КХЛ

Хоккеисты московского «Динамо» по буллитам обыграли ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, прервав серию «армейцев» из четырёх побед.

Встреча, состоявшаяся 17 ноября на арене «армейцев» в Москве, завершилась со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу «Динамо». В основное время заброшенными шайбами в составе победителей отметились Вадим Шипачев (на 36-й минуте) и Дмитрий Рашевский (55-я), у ЦСКА отличились Семён Панкратов (19-я) и Константин Окулов (58-я). Решающий послематчевый бросок реализовал нападающий «бело-голубых» Эрик О'Делл.