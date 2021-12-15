Хоккеисты сборной России выиграли у команды Канады на Кубке Первого канала

Хоккеисты сборной России победили команду Канады в стартовом матче домашнего этапа Евротура, которым является Кубок Первого канала. Игра прошла в Москве на арене в «Парке легенд» и завершилась со счётом 4:3.

У россиян шайбы забросили Егор Коршков, Александр Елесин, Никита Нестеров и Вадим Шипачёв. У канадцев результативные броски на счету Брэндона Гормли, Даниэля Одетта и Эрика О'Делла. Канадскую сборную на турнире в России представляют хоккеисты из клубов Европы, прежде всего, КХЛ.

Свой следующий матч на турнире сборная России проведёт против команды Швеции 16 декабря. Во втором этапе Евротура участвуют пять сборных. Кроме названных команд, это также хоккеисты из Чехии и Финляндии.

Ранее стало известно, что Федерация хоккея России ошиблась с порядком цветов в национальном флаге в поздравлении с Днём Конституции страны, который отмечался 12 декабря. Текст поздравления был напечатан на фоне бело-красно-синего флага. Сначала в социальных сетях и на официальной странице федерации было размещено поздравление на неправильном флаге, через некоторое время ошибка была исправлена.