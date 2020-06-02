Хоккеист Задоров обратился к россиянам из-за массовых беспорядков в США

https://static.news.ru/photo/9427d0e6-a4a1-11ea-bc50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Global Look Press

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров высказался о беспорядках в США. Он осудил убийство афроамериканца Джорджа Флойда и попросил россиян перестать пиариться на трагедии.

Он отметил, что с сожалением смотрит на тех, кто начинает «некрасиво высказываться». Вот такие «подленькие тычки», по признанию спортсмена, его очень расстраивают.