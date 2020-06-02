Хоккеист Задоров обратился к россиянам из-за массовых беспорядков в США

https://static.news.ru/photo/9427d0e6-a4a1-11ea-bc50-fa163e074e61_660.jpgФото: Wang Ying/Global Look Press
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров высказался о беспорядках в США. Он осудил убийство афроамериканца Джорджа Флойда и попросил россиян перестать пиариться на трагедии.
Он отметил, что с сожалением смотрит на тех, кто начинает «некрасиво высказываться». Вот такие «подленькие тычки», по признанию спортсмена, его очень расстраивают.
Грустно видеть, как своё достоинство они готовы поменять на возможность подачки, как они отчаянно пытаются пропиариться на большой трагедии, да еще и подлить масла в огонь, — написал хоккеист на своей странице в Instagram.