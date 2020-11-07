Хоккеист Панарин и Алиса Знарок расписались

https://static.news.ru/photo/ba487972-2077-11eb-8e3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: alisaznarok/instagram.com

Алиса Знарок, дочь главного тренера хоккейного клуба «Спартак» Олега Знарка, призналась, что уже вышла замуж за хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. О помолвке пары сообщалось ещё в мае 2020 года, когда хоккеист НХЛ опубликовал совместный с девушкой снимок, на котором пальцы рук молодых людей украшали обручальные кольца.

Мы уже расписались. Свадьба будет, когда обстановка в мире станет спокойнее и мы сможем увидеть всех наших друзей, — написала Алиса в сторис Instagram.

alisaznarok/instagram.com

Молодая жена также указала, что пока не меняла свою фамилию, но фамилию мужа взять намерена.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Панарин сделал предложение Алисе Знарок во время майской прогулки в Санкт-Петербурге. В районе Дворцовой площади есть место, где постоянно собираются уличные музыканты и куда они вместе ходят. Панарин посчитал, что будет романтично, если всё устроить в такой обстановке.