Хоккеист Панарин и Алиса Знарок расписались

Алиса Знарок, дочь главного тренера хоккейного клуба «Спартак» Олега Знарка, призналась, что уже вышла замуж за хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. О помолвке пары сообщалось ещё в мае 2020 года, когда хоккеист НХЛ опубликовал совместный с девушкой снимок, на котором пальцы рук молодых людей украшали обручальные кольца.
Мы уже расписались. Свадьба будет, когда обстановка в мире станет спокойнее и мы сможем увидеть всех наших друзей, — написала Алиса в сторис Instagram.
alisaznarok/instagram.com
Молодая жена также указала, что пока не меняла свою фамилию, но фамилию мужа взять намерена.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Панарин сделал предложение Алисе Знарок во время майской прогулки в Санкт-Петербурге. В районе Дворцовой площади есть место, где постоянно собираются уличные музыканты и куда они вместе ходят. Панарин посчитал, что будет романтично, если всё устроить в такой обстановке.