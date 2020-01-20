Хоккейный клуб «Нефтехимик» изучает вопрос о возможном ДТП в Нижнекамске с участием капитана команды Степана Захарчука.
После получения уточняющей информации она будет сообщена дополнительно, — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
ДТП с участием Захарчука произошло в Нижнекамске 19 января. Издание «БИЗНЕС Online»
В текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 33-летний защитник провёл 41 матч и набрал 12 (4+8) очков.
Ранее лучший бадминтонист мира Кенто Момота в Малайзии угодил в ДТП со смертельным исходом, писал NEWS.ru.
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