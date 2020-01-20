https://static.news.ru/photo/d0fba970-3b7e-11ea-bc0d-fa163e074e61_660.jpg Степан Захарчук Фото: hcnh.ru

Хоккейный клуб «Нефтехимик» изучает вопрос о возможном ДТП в Нижнекамске с участием капитана команды Степана Захарчука.

После получения уточняющей информации она будет сообщена дополнительно, — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

ДТП с участием Захарчука произошло в Нижнекамске 19 января. Издание «БИЗНЕС Online» сообщило , что его автомобиль Toyota Land Cruiser протаранил Hyundai, врезался в светофор и дорожный знак, после чего переехал через бордюр и покинул место аварии.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 33-летний защитник провёл 41 матч и набрал 12 (4+8) очков.

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