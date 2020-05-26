ХК «Металлург» подписал новый контракт с нападающим Сергеем Мозякиным

https://static.news.ru/photo/3fb75b48-9f52-11ea-8eb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» подписал новый контракт с нападающим Сергеем Мозякиным. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

Прекрасно, что Сергей Мозякин остаётся с нами ещё на один сезон. Он любим магнитогорскими болельщиками, является настоящей легендой КХЛ, его опыт будет крайне полезен команде. Мы будем использовать максимально эффективно его сильные стороны, в том числе, конечно, при действиях в большинстве, — сказал главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв.

Мозякин выступает за «Металлург» с 2011 года, в регулярных чемпионатах КХЛ и сериях плей-офф он провёл за команду 593 матча, в которых набрал 662 очка, забросив 306 голов. Вместе с магнитогорским клубом Мозякин является чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина 2014 и 2016 годов.

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