«Нефтехимик» подписал брата Юлиуса Гудачка

https://static.news.ru/photo/d4899714-9b46-11ea-bc4b-fa163e074e61_660.jpg Либор Гудачек Фото: Vit Cerny/CTK/Global Look Press

Хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал соглашение со словацким нападающий Либором Гудачком.

Контракт рассчитан на один год, сообщается на странице команды в Twitter. Детали договора не разглашаются.

В сезоне 2019/20 форвард выступал в чешской экстралиге за «Либерец» и набрал 60 очков (31 заброшенная шайба и 29 результативных передач) в 50 играх.

В период с 2012 по 2015 год 29-летний Гудачек выступал за «Слован» в Континентальной хоккейной лиге, сыграл 151 матч, набрав 58 очков (26+32).

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