«Нефтехимик» подписал брата Юлиуса Гудачка

Хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал соглашение со словацким нападающий Либором Гудачком.
Контракт рассчитан на один год, сообщается на странице команды в Twitter. Детали договора не разглашаются.
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В сезоне 2019/20 форвард выступал в чешской экстралиге за «Либерец» и набрал 60 очков (31 заброшенная шайба и 29 результативных передач) в 50 играх.
В период с 2012 по 2015 год 29-летний Гудачек выступал за «Слован» в Континентальной хоккейной лиге, сыграл 151 матч, набрав 58 очков (26+32).
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