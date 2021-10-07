Гудбай, Америка: почему один из лучших хоккеистов России провалился в НХЛ

Попытка российского хоккеиста Никиты Гусева закрепиться в НХЛ, кажется, провалилась. В недавнем прошлом один из лучших игроков КХЛ и звезда сборной страны оказался никому не нужен за океаном. Рассказываем о мучениях форварда в лучшей лиге мира, пытаемся разобраться в причинах и рассуждаем о его дальнейших перспективах.

Грустный вояж

В апреле 2019-го Гусев в возрасте 27 лет оказался в составе «Вегас Голден Найтс», заключив с командой однолетний контракт новичка. Однако россиянин так и не сыграл за команду ни одного матча и был обменян в «Нью-Джерси Дэвилс», подписав очень привлекательное с финансовой точки зрения двухлетнее соглашение на 9 миллионов долларов.

Первый сезон в составе дьяволов получился у Гусева сносным. Игрок не смог стать лидером команды, но провёл 66 матчей в регулярном чемпионате. Форвард забросил 13 шайб и сделал 31 ассист. Неплохие цифры для дебютного сезона. Казалось, дальше будет больше.

Однако в «Дэвилс» поменялся тренер, новый наставник команды Линди Рафф оказался поклонником скоростного и силового хоккея, а любящий взять паузу и повозиться с шайбой россиянин быстро попал к нему в немилость. В итоге Гусев потерял место в первых двух тройках, стал получать меньше игрового времени, а затем и вовсе перестал проходить в состав.

Никита Гусев instagram.com/nikitagusev97

Итогом второго сезона стали печальные два гола и три передачи в 20 матчах и расторжение контракта. 11 апреля этого года, будучи неограниченно свободным агентом, Гусев стал хоккеистом «Флорида Пантерс».

В клубе, где в начале нулевых феерил Павел Буре, у Гусева тоже ничего не получилось. С «пантерами» россиянин заключил однолетний контракт на скромный 1 миллион долларов, но перезагрузить карьеру в НХЛ не смог. В новом клубе он набрал те же 2+3 в 11 матчах регулярки, а в плей-офф перестал попадать в заявку и отправился искать новый клуб.

Перед стартом нового сезона Гусев предпринял последнюю попытку закрепиться в НХЛ, подписав пробный контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», что изначально выглядело сомнительной идеей. В канадской команде сумасшедший подбор звездных крайних нападающих, так что рассчитывать на место в первых трёх тройках было очень сложно. На предсезонке Гусев тренеров «Торонто» ничем не впечатлил, 6 октября было объявлено о расторжении пробного контракта с россиянином.

В тот же день «Чемпионат.com» сообщил о том, что Гусев вылетел в Россию и в ближайшее время подпишет контракт с петербургским СКА. Именно из этого клуба россиянин уезжал покорять Америку.

Беззащитный

Причин, по которым звёздный российский хоккеист оказался никому не нужен в НХЛ, несколько. Об одной из них в интервью Sportbox рассказал первый тренер игрока Геннадий Курдин. Специалист работал в столичной школе «Белые Медведи», где партнёром Гусева по команде был один из лучших хоккеистов НХЛ Никита Кучеров.

Игра в обороне — его слабая сторона. Он именно форвард атаки, хорош с шайбой. Третье-четвёртое звено у него не пойдёт. Сама команда может быть и скромной. Помню, Никита играл в «Югре». Но вокруг него строилось большинство, ему давали свободу в атаке, и у него всё получалось. Он бы и в «Нью-Джерси» мог играть, если бы его раскрывали как созидающего игрока, — рассказал Курдин.

Интеллектуальный и местами слишком интеллигентный стиль игры Гусева действительно редко встречается в современном НХЛ. Во всех клубах от хоккеистов требуется большой объем работы, в том числе оборонительной. Исключение может делаться для суперзвезд, набирающих по 100 очков за сезон, но такой статус нужно заслужить. Тут ещё важно найти своих команду и тренера. Так везёт «не только лишь всем».

Негативно на игре Гусева сказываются и размеры североамериканской площадки. В России форварду гораздо проще демонстрировать свой излюбленный хоккей с долгим контролем шайбы. Больше времени остаётся и на принятие решений.

Для внутреннего пользования

В НХЛ Гусев уезжал в статусе суперзвезды КХЛ. В своем последнем сезоне в СКА россиянин установил рекорд по количеству результативных перед в «регулярке» (65), а вместе с плей-офф довёл количество набранных очков до 101.

Шикарно все складывалось у Гусева и в сборной России. Да, на Олипиаде-2018 в Пхенчхане не было игроков из НХЛ, но выиграть бомбардирскую гонку с 12 очками по системе «гол плюч пас» всё равно очень крутое достижение. В финале с немцами Гусев стал настоящим героем. Именно он своим голом за 56 секунд до конца встречи перевёл игру в овертайм, а затем ассистировал Кириллу Капризову, забросившему золотую шайбу.

Теперь же россиянин возвращается на родину в преддверии очередной Олимпиады. Попасть туда, здорово играя в КХЛ, будет явно проще, чем из фарм-клуба команды НХЛ. Так что для сборной переезд Гусева — безусловный плюс.

Возможно, возвращение форварда в НХЛ когда-нибудь состоится, но пока же он оказался в компании Вадима Шипачева, Сергея Мозякина, Даниса Зарипова, Сергея Плотникова и других ярких звезд российского хоккея, не сумевших реализовать себя за океаном. Компания, прямо скажем, не самая плохая.