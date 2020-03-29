Коронавирус обнаружили у главного тренера ярославского «Локомотива» Майка Пелино. Диагнозе канадского специалиста обнародовала пресс-служба омского «Авангарда», которым Пелино руководил в 2018-2019 годах.
У него и его супруги диагностирован коронавирус, сейчас экс-тренер «Авангарда» находится дома. Желаем Майклу и его семье здоровья, наших болельщиков призываем быть внимательнее, — цитирует сообщение ТАСС.
По информации издания, контракт 60-летнего Пелино с «Локомотивом» истечёт 30 апреля. Специалист возглавил клуб посреди сезона Континентальной хоккейной лиги, которая объявила приостановила сезон 26 марта.
Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России достигло 1,5 тысячи человек, увеличившись на 270 за минувшие сутки.
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