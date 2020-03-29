Фото: Хоккейный клуб БАРЫС Нур-Султан/vk.com

Две хоккеистки сборной Китая сдали положительный тест на коронавирус после возвращения с тренировок в США.

Команда вернулась домой 13 марта, и ни у одного из 11 человек состава не было лихорадки, когда температура тела была измерена при приземлении. Затем они были помещены на карантин на...