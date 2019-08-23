Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Игорь Никитин объяснил крупное поражение от «Витязя» со счётом 0:5.

— Да что тут говорить? Проиграли и проиграли.

— Команда хорошо укомплектована, практически все игроки сохранены. Главный против — они сами. Велись психологические работы после чемпионского сезона?

— Естественно, полноценная психологическая работа не велась, но «Витязь» это сделал, задавил нас. Такое поражение принесёт пользу команде.

— Счёт 0:5 шокирует. Недооценка турнира?

— Нет. Может быть, переоценка. Каждый не стал выкладываться на сто процентов. Все находятся под нагрузкой. Всё закономерно. Мы не были заряжены на борьбу. Мотивации не было.

— Как оцените игру Ларса Юханссона?

— Бывают неудачные игры, дни. Ларс тоже человек, хоть и швед. Проблема была не в нём, а во всей команде.

— У вас планируется дерби со СКА.

— Это интересно всем.

— В этом году что-то изменили в подготовке к предстоящему сезону?

— Есть план подготовки, но начали позже. Тот объём работы, который мы запланировали, сделаем. Единственное, это будет немного позже.

Evgeny Sinitsyn/Xinhua/Global Look Press

Михаил Кравец, возглавивший подмосковный клуб 4 мая 2019 года, рассказал, что команда очень хотела победить и приложила к этому все силы.

— С первых дней как мы встретились с командой, мы договорились, что всё делаем вместе — мы одна семья. На протяжении всех этих месяцев так и происходит. Мы стремимся к улучшению игры всей команды и каждого в отдельности. Такого результата с ЦСКА не было бы, если бы не постарался весь коллектив.

Ребята все силы положили на то, чтобы показать, как они умеют играть в хоккей, что не зря вкалывали два месяца. Игра показала, что есть характер, мастера и желание выигрывать, биться от первых и до последних минут. Соперник у нас был чемпион, сложная команда, возможно, есть какие-то изменения в составе, но это уже их проблемы.

— Какие задачи этот состав команды сможет решить в этом сезоне?

— Каждую игру невозможно выиграть, но мы всегда ставим задачу победить, затем попасть в плей-офф. А дальше - решать вопросы по ходу.

— Хотели бы усиления? Или достаточно игроков, которые готовы к поставленным задачам?

— Всегда хочется усиления, но на данный момент всё устраивает. Хочется, чтобы ребята подошли к сезону без травм.

— Согласны ли с мнением, что с возвращением «Торпедо» в Западной конференции обострится борьба?

— Как тренеру мне повезло. Когда меня не было, они ушли, теперь они пришли и стало ещё тяжелее. Полностью с этим согласен. «Торпедо» очень силён.

— Как планируете использовать Женю Архипова после годичного перерыва?

— Женя — боец, он показывает очень сильную игру. Его боятся. Играет без удалений, помогает играть на пятаке, вступает в единоборства, когда кто-то обижает из игроков.

— Капитана назначали или согласились с выбором команды, как бывает?

— Мы вместе с тренерским штабом определяли по значимости каждого игрока, проведённым годам в хоккее, команде, по игре и решили выбрать самого опытного и титулованного, и Саша скрывает, что ничего не говорит. В нём есть всё, что нужно для этой команды.

— В раздевалке может «гаркнуть»?

— Думаю, что да.