Генменеджер «Спартака» рассказал, почему изменил отношение к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/f2fe6116-8de5-11ea-a7ff-fa163e074e61_660.jpg Алексей Жамнов Фото: ХК «Спартак» Москва/ vk.com

Первый вице-президент и генеральный менеджер московского хоккейного клуба «Спартак» Алексей Жамнов рассказал, что стал гораздо серьёзнее относиться к теме коронавируса после рассказов дочери Сабины, которая работает врачом в одной из московских больниц.

Периодически спрашиваю её. Честно признаюсь, до разговоров с Сабиной я не так всё серьезно воспринимал. Теперь вижу: действительно много больных, действительно много тяжёлых. По-другому начал это всё оценивать, намного серьёзней, — цитирует Жамнова РИА Новости.

Он отметил, что гордится своей дочерью, но одновременно и боится за неё.

Ранее омский хоккейный клуб «Авангард» обменял нападающего Сергея Широкова на игрока московского «Спартака». В «Авангард» переходит 26-летний нападающий Александр Хохлачёв, писал NEWS.ru.