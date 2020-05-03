«Спартак» обменял Хохлачёва в «Авангард» на Широкова

https://static.news.ru/photo/025fc52e-8d22-11ea-bb59-fa163e074e61_660.jpg Александр Хохлачёв Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Омский хоккейный клуб «Авангард» обменял нападающего Сергея Широкова в московский «Спартак».

В «Авангард» переходит 26-летний нападающий Александр Хохлачёв, сообщает пресс-служба омского клуба.

34-летний Широков в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2019/20 набрал 22 (10+12) очка и сделал 2 результативные передачи в плей-офф. Хохлачёв набрал 32 (14+18) очка в «регулярке», а также 5 (3+2) очков в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина.

Контракт Широкова рассчитан до 30 апреля 2022 года, Хохлачёва — до 30 апреля 2021 года.

Ранее КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на заседании совета директоров КХЛ. Также совет директоров определит состав участников чемпионата-2020/21, после чего лига приступит к подготовке календаря, писал NEWS.ru.